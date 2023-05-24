В Новосибирской области сотрудница конторы с микрозаймами набрала подставных кредитов на 35 человек

Жительница Татарского района Новосибирской области нашла весьма нестандартный способ заработка. Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Татарского района Новосибирской области нашла весьма нестандартный способ заработка. Она набрала микрозаймов на 35 земляков. Но следователи ее «бизнес-план» не одобрили.

— 30-летняя сотрудница микрофинансовой организации в течение года, с 2020 по 2021-ый, оформила на 35 земляков кредиты, на каждого — от 10 до 15 тысяч рублей. Заработала на жителях Татарского района около 260 тысяч рублей, — сообщает издание «Горсайт».

Вскрылись ее махинации, когда местная служба безопасности стала выходить на должников компании. Выяснилось, что люди, которые раньше брали займы или получали отказы, сейчас в деньгах не нуждались. Против сибирячки возбудили уголовное дело за хищение чужого имущества и присвоение денежных средств в крупном размере.

Суд признал женщину виновной и назначил ей два года условно. Деньги микрофинансовой организации ей также пришлось вернуть.

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