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НовостиПроисшествия23 мая 2023 22:49

В Новосибирской области сотрудница конторы с микрозаймами набрала подставных кредитов на 35 человек

Так она «заработала» 260 тысяч
Галина СИМОНОВА
Жительница Татарского района Новосибирской области нашла весьма нестандартный способ заработка.

Жительница Татарского района Новосибирской области нашла весьма нестандартный способ заработка.

Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Татарского района Новосибирской области нашла весьма нестандартный способ заработка. Она набрала микрозаймов на 35 земляков. Но следователи ее «бизнес-план» не одобрили.

— 30-летняя сотрудница микрофинансовой организации в течение года, с 2020 по 2021-ый, оформила на 35 земляков кредиты, на каждого — от 10 до 15 тысяч рублей. Заработала на жителях Татарского района около 260 тысяч рублей, — сообщает издание «Горсайт».

Вскрылись ее махинации, когда местная служба безопасности стала выходить на должников компании. Выяснилось, что люди, которые раньше брали займы или получали отказы, сейчас в деньгах не нуждались. Против сибирячки возбудили уголовное дело за хищение чужого имущества и присвоение денежных средств в крупном размере.

Суд признал женщину виновной и назначил ей два года условно. Деньги микрофинансовой организации ей также пришлось вернуть.

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