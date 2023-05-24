Психолог рассказала, как школьникам улучшить внимание на ЕГЭ

Детский психолог Наталья Наумова рассказала, как повысить концентрацию во время сдачи экзаменов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детский психолог Наталья Наумова рассказала, как повысить концентрацию во время сдачи экзаменов. Как сообщает NEWS.ru, для этого достаточно сделать простые движения головой, размяв шею, или похлопать себя по рукам и ногам.

— Повышать внимание, когда устал или переутомился, следует через нейродинамику. Для этого нужно пощипать, похлопать, погладить, понажимать свои руки и ноги — за счет этого произойдет активизация, улучшится память, и ребенок станет более внимательным, — сообщила психолог. — Помогут и движения головой, например, наклоны в стороны, которые можно делать прямо на экзамене.

Наталья Наумова также добавила, что для успешной сдачи единого госэкзамена большую роль играет позитивный настрой.

— Нужно верить в себя: что я много лет занимался и все получится, в любом случае я самый счастливый и удачливый, у нас все здорово, — дала совет выпускникам психолог.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber