«Приезжают за ней из Новосибирска»: на Алтае впервые прошел праздник черемши

В селе Черемшанка на Алтае впервые прошел праздник, посвященный главному местному растению — черемше. Фото: Екатерина Карзова/altapress.ru

В селе Черемшанка на Алтае впервые прошел праздник, посвященный главному местному растению — черемше. Или, как ее еще называют — колбе. Все местные жители и гости собрались около огромного стола, накрытого блюдами, где так или иначе присутствует черемша. А чтобы не заскучать артисты приготовили для участников праздника конкурсы.

— В одном нужно назвать максимальное количество блюд с черемшой. Начинают с яичницы, а приходят к просто свежей колбе и «пуштулимскому саб-бургеру». Приз победителям — зеленые пучки, — пишет издание altapress.ru. — Есть и конкурс по самой быстрой чистке черемши. Подготовленный дикорос в самом конце праздника нарезают и отправяляют в главное блюдо — окрошку. В огромной кастрюле ее заливают квасом и сметаной. Домашними!

В некоторых регионах России черемша — занесена в Красную книгу. Но местные жители в ней недостатка не испытывают и даже успевают торговать. Так, на Алтай за черемшой приезжают из Красноярска, Томска, Омска и Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber