В Новосибирске открыли стелу памяти прокурорам России

В Новосибирске во вторник, 23 мая, торжественно открыли стелу памяти прокурорам России. Фото: прокуратура НСО

В Новосибирске во вторник, 23 мая, торжественно открыли стелу памяти прокурорам России. Располагаться она будет около здания облпрокуратуры. Выглядит сооружение как треугольный гранитный камень с высеченными на нем словами.

— Слова: правда и закон, прокуроры России — символизируют преданность прокуроров своему делу, труд и вклад прокуроров защиту конституционных прав граждан и борьбу с преступностью, — пояснили в ведомстве.

В день открытия стелы прокуратура Новосибирской области дала старт еще одной традиции — капсулам времени. Такое послание для будущего поколения сотрудники ведомства составили сегодня — открыть его должны будут в 2047 году.

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