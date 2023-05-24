В Новосибирской области господдержку получат 14 тысяч предпринимателей, занимающихся малым и средним бизнесом. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области господдержку получат 14 тысяч предпринимателей, занимающихся малым и средним бизнесом. Об этом сообщили в региональном правительстве. Планируется также создать 837 новых рабочих мест.

Коснется программа помощи также молодых предпринимателей — до 25 лет, кто только задумывается о создании своего дела или только начал заниматься бизнесом. Она позволяет обучить будущих бизнесменам основам ведения своего дела и получить грант на развитие.

— В этом году мы планируем предоставить гранты не менее чем 76 молодым предпринимателям и социальным предприятиям на сумму 39,3 миллионов рублей, а также субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования не менее чем 33 субъектам МСП на сумму 50, 0 миллионов рублей, — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Всего в регионе сейчас работают 148, 9 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.

Ранее в правительстве сообщали о том, что губернатор Андрей Травников поручил оперативно скорректировать государственные меры поддержки предпринимательства, в том числе технологического. Глава региона отметил, что необходимо проанализировать, какие из направлений наиболее востребованы и оценить эффект для экономики, для доходной базы, роста объемов производства. Чтобы направлять средства именно тем направлениям, которые дают наиболее эффективный результат.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber