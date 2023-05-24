Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с мигрантами в Новосибирской области

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ситуации с мигрантами в Новосибирской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ситуации с мигрантами в Новосибирской области. Сделано это было после того, как жители облцентра записали видеообращение, где пожаловались на большое количество мигрантов, соверщающих преступления.

Теперь местные следователи должны будут предоставить доклад с официальными данными о всех трудовых мигрантах из Средней Азии. Там должна будет быть информация о том, в каких сферах работают мигранты и об их работодателях.

Также областной следственный комитет должен будет доложить о ходе и результатах проверок и уголовных дел по жалобам жителей.

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