Рейс Норильск-Новосибирск задержали больше, чем на сутки

Рейс из Норильска в Новосибирск задержали больше, чем на сутки. Фото: Виктория МИНАЕВА

Рейс из Норильска в Новосибирск задержали больше, чем на сутки. Самолет должен был приземлиться в Толмачево днем 22 мая, но в итоге время перенесли на следующий день.

Как сообщает онлайн-табло новосибирского аэропорта, самолет должен был сесть в Толмачево в 21:30 во вторник, 23 мая. Еще один рейс из Норильска задержался на несколько часов. Изначально он должен был прибыть в Новосибирск в 11:45 во вторник, 23 мая, однако время прилета изменили на 22:00.

Ранее в транспортной прокуратуре сообщали, что вылеты могут быть перенесены в связи со сложными метеоусловиями в Норильске.

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