В Новосибирске пьяный водитель «Ниссана» врезался в маршрутку: пострадали два человека

В Новосибирске два человека пострадали в ДТП с «Ниссаном» и маршруткой
Около 15 часов 23 мая в Октябрьском районе Новосибирска водитель «Ниссан Тино» столкнулся с маршруткой. В тот момент в салоне «Газели» находились 12 пассажиров.
Как стало известно, 30-летний пьяный мужчина без водительских прав ехал со стороны улицы Есенина по Никитина. При повороте на Угловую, напротив дома № 156 по Автогенной, он въехал в маршрутку № 44, которая ехала по встречке.
— На момент аварии в «Газели» находились 12 человек. В результате происшествия пострадали 66-летняя женщина и 16-летняя девочка, — сообщили в городском ГИБДД. — Им потребовалась медицинская помощь — обеих увезли в больницу.
За вождение в нетрезвом виде и без прав полицейские составили на водителя «Ниссана» административный протокол. Мужчине грозит до 15 суток ареста или штраф в размере 30 тысяч рублей.
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