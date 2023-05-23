Фото и видео последнего звонка в Новосибирской области 23 мая 2023 года: как выпускники попрощались со школой

В Новосибирской области прошли последние звонки 23 мая 2023 года. Фото: Ярковская школа №3 с кадетскими классами /vk.com/club206838991

В Новосибирской области прошли последние звонки 23 мая 2023 года. Некоторые одиннадцатиклассники уже успели попрощаться со школой. Остальные проведут этот праздник 24 и, традиционно, 25 мая.

В школах последние звонки будут проходить до 25 мая. Фото: Ярковская школа №3 с кадетскими классами /vk.com/club206838991

— В этом году в Новосибирской области Последний звонок прозвучит для 14 тысяч одиннадцатиклассников региона, 1280 из которых претендуют на медали. Кроме того, более 33 тысяч школьников закончат девятые классы, — рассказали в областном правительстве.

А после сдачи экзаменов вчерашних школьников ждут выпускные. Фото: СУНЦ НГУ ФМШ/vk.com/sescnsu

Во вторник, 23 мая, свои последние звонки провели в физико-математической школе при НГУ. А еще — в Ярковской школе № 3 с кадетскими классами и Ново-Шиловская СОШ № 82.

В этом году в регионе 1280 выпускников претендуют на медали. Фото: МКОУ - Ново-Шиловская СОШ № 82/vk.com/public213468427

Впереди у школьников еще непростая пора сдачи экзаменов, а потом их ждет неповторимый праздник — выпускной. Кстати, в этом году в первые после пандемийного периода в Новосибирске на Михайловской набережной пройдет общегородской выпускной.

Впереди у школьников - пора экзаменов. Фото: СУНЦ НГУ ФМШ/vk.com/sescnsu

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