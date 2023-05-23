«Поджигает подъезды по ночам»: жителей микрорайона Просторный в Новосибирске терроризирует пироман

Жители жилмассива Просторный Новосибирска пожаловались на пиромана, поджигающего им подъезды. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Жители жилмассива Просторный Новосибирска пожаловались на неизвестного мужчину, который ходит по подъездам и устраивает там пожары. Орудует в темное время суток, когда жильцы не выходят из квартир.

— Худой высокий мужчина в синих джинсах, черной куртке и черной шапке ходит по массиву и поджигает подъезды, — цитирует жителей паблик Вконтакте «АСТ-54».

В пятом подъезде дома № 34 по улице Виктора Шевелева неизвестный мужчина устроил два поджога. Один на лестничной площадке, второй — около входной двери. Потом он ушел и вернулся к подъезду, когда приехали пожарные. И даже пообщался с ними.

А по словам подписчиков паблика 22 мая этот же самый мужчина поджег в соседнем доме лифт. А в ночь с 19 на 20 мая он вызвал в 6-й подъезд дома № 34 скорую и полицию: якобы в квартире слышны выстрелы и подозрительные звуки, что не соответствовало действительности.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в пресс-службу областного МВД, где сообщили, что по всем фактам сотрудники полиции проводят проверку: выясняются обстоятельства, а также личность мужчины.

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