Новосибирцы увидят сближение Луны и Венеры 23 мая 2023

Вечером 23 мая в Новосибирске можно будет в последний раз полюбоваться на двух небесных светил — Луну и Венеру. Фото: Виктория МИНАЕВА

Вечером 23 мая в Новосибирске можно будет в последний раз полюбоваться на двух небесных светил — Луну и Венеру. Планеты будут находиться рядом друг с другом на расстоянии в 2 градуса в западной части небосвода.

— Астрономическое явление можно было наблюдать ежемесячно с января, — рассказал КП-Новосибирск специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин. — Красивое явление на вечернем небе мы наблюдаем в последний раз в этом году. Лучше всего его видно сразу после захода Солнца — когда только начинаются сумерки. С 20 июля по 13 августа мы не будем видеть Венеру из-за яркого летнего солнца, а после она перейдет на утреннее небо. И будет там оставаться до конца года.

Кстати, как отметил Олег Кашин, спутать Венеру с другими светилами невозможно. Конкурентов у нее, со слов специалиста, нет, настолько она яркая и красивая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber