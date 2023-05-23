Минприроды Новосибирской области призвало выпускников не отпускать шары в небо

В Минприроды Новосибирской области призвали выпускников не запускать в небо воздушные шары. Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

В Минприроды Новосибирской области призвали выпускников не запускать в небо воздушные шары. Эта праздничная традиция очень вредит экологии.

Шары наматываются на провода и могут спровоцировать замыкание. Их могут съесть животные или птицы, которым такая «трапеза» грозит гибелью. Кроме того, шары очень долго разлагаются и загрязняют почву — хотя бытует мнение, что латексные абсолютно безвредны.

— Такой мусор начинает встраиваться в пищевые цепочки, издает неприятный запах, причиняет ущерб флоре и фауне, а также может вызвать пожар, — пояснил и. о. Министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер.

Законодательно запрета на запуск шаров в небо нет. Но их всегда можно заменить более экологичным и не менее ярким и запоминающимся образом: запустить воздушных змеев, устроить шоу мыльных пузырей, устроить танцевальный или песенный флешмоб, зажечь свечи или посадить деревья.

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