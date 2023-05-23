Более 14 тысяч предпринимателей Новосибирской области получат господдержку в 2023 году

Поддержку также планируется оказать 14054 субъектам малого и среднего бизнеса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В рамках утвержденной Правительством региона государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» в 2023 году планируется оказать поддержку 14054 субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести предпринимательскую деятельность, а также создать 837 новых рабочих мест.

По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова рассказал, что одним из главных инструментов поддержки малых и средних предприятий региона является государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области». В ее рамках планируется в 2023 году на поддержку субъектов МСП направить 471,8 миллион рублей, в том числе 305, 4 миллионов рублей — средства федерального бюджета, 166,4 миллионов рублей — средства областного бюджета.

— С 2022 года в нашем регионе действует программа финансовой поддержки молодых предпринимателей до 25 лет. Она позволяет обучить будущих владельцев бизнеса или самозанятых основам ведения своего дела и получить грант на развитие, — отметил министр Андрей Гончаров. — В этом году гранты должны предоставить 76 молодым предпринимателям и социальным предприятиям на сумму 39, 3 миллионов рублей, а также субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования не менее чем 33 субъектам МСП на сумму 50, 0 миллионов.

Сейчас в Новосибирской области работают 148,9 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 67, 6 тысяч юридических лиц и 81,3 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Напомним, поддержка предпринимателей осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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