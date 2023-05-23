«Здоровался с ним»: в Новосибирске бывшие инспекторы ДПС простили нарушителя на «Инфинити» и получили условные сроки

Бывший инспектор ДПС отпустил водителя без прав. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске двое бывших сотрудников ГИБДД не стали наказывать нарушителя и сами оказались в суде. Инцидент случился 29 апреля 2022 года в Дзержинском районе.

По данным следствия, сотрудники ДПС В. и П. остановили тонированный автомобиль «Инфинити». Водитель нарушил правила тонировки, у него не было прав управления автомобилем на тот момент – это грозило административными протоколами ч. 1 ст. 12.7, ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ.

- Водитель знал одного из сотрудников ДПС, по словам свидетеля, оба жили на одном районе, здоровались. Инспектор ДПС сказал напарнику не составлять на него протокол, формально сел в дежурную машину ГИБДД, якобы поискал в базе данных водителя и не составили протокол. Затем водителя отпустили, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Лариса Эпова.

Внутренняя служба безопасности ГИБДД проверила видеорегистратор и выяснила, что инспекторы отпустили нарушителя. Следователи возбудили уголовные дела о превышении полномочий. Подозреваемых уволили из ГИБДД.

Знакомый водителя В. не признал вину, его напарник П. все признал, раскаялся и просил строго не наказывать. Суд учел смягчающие обстоятельства – отсутствие судимости, наличие детей и положительные характеристики.

Суд назначил бывшему инспектору ДПС В. 1 год и 2 месяца лишения свободы условно, а его напарник П. получил 1 год лишения свободы условно. Бывших инспекторов лишили права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

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