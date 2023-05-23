«Кто-то продал наши данные»: жители Новосибирска жалуются на «черных» ритуальщиков

Жительница Новосибирска пожаловалась на «черных» ритуальщиков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Новосибирска пожаловалась на «черных» ритуальщиков. Женщина предполагает, что информацию о семейном горе передали сотрудники экстренных служб, которые приезжали к ним домой.

— Отчима не стало вечером 27 апреля, — рассказала Елена Глушкова изданию Сибкрай.ru. — Он умер после тяжелого онкологического заболевания. В тот день мы несколько раз вызывали скорую. В первый раз отчим отказался от госпитализации, а второй раз они просто не успели — до их приезда он потерял сознание, а потом наступила клиническая смерть.

Врачи 40 минут пытались реанимировать мужчину, но безуспешно. Когда они уходили из квартиры, Елена уточнила: кто будет вызывать полицию. Медики заверили, что сделают это сами.

— Уже через 10 минут после их ухода мне перезвонила незнакомая женщина, которая спросила, нужна ли нам помощь с похоронами. Я уточнила ее ФИО и название организации. Она представилась и назвала фирму. На вопрос, откуда узнала мой номер, ответила уклончиво, что они работают в этом районе, — продолжает рассказывать женщина. — Кто-то продал наши данные.

Спустя некоторое время Елене вновь перезвонил мужчина, который представился судмедэкспертом, и тоже предложил свою помощь. Сибирячка написала заявление в полицию.

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