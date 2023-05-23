Семь городов Новосибирской области могут стать лучшими в России

Города Новосибирской области могут стать лучшими в России благодаря проектам создания комфортной городской среды. Фото: Правительство НСО

Города Новосибирской области могут стать лучшими в России благодаря проектам создания комфортной городской среды. Их проекты в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» одобрили правительственной комиссией 23 мая.

— Наиболее выигрышными и проработанными являются те проекты, которые обсуждались с жителями территорий. Наличие такой возможности сейчас очень важно — неслучайно в регионе сейчас проходит Всероссийское голосование за объекты благоустройства, — подчеркнул замгубернатора региона Сергей Семка.

Свои проекты представили семь областных городов. Среди самых ярких заявок — пергола, пекарня, пирс, пункт проката лодок и объект лэнд-арта «Грибы» с подсветкой. Проекты доработают с помощью экспертов и направят на федеральный конкурс до конца месяца.

Ранее в правительстве сообщали, что в регионе создали карту формирования городской среды: на ней будет видно, какие объекты планируется привести в порядок в течение 2023 года. А также — о проектах, которые выполнили в прошлые годы. В этом году на карте отмечено уже 188 точек. На карте можно увидеть место благоустройства, дизайн-проект и текущее состояние территории. По ходу работ информацию будут дополнять. А жители смогут оставлять свои отзывы.

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