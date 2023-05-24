Приговор оставили без изменений. Фото: Анна ПАШАГИНА/ предоставлено Марией

Красноярский суд рассмотрел апелляцию новосибирской сурмамы, осужденной за торговлю детьми. Об этом сообщил адвокат женщины.

- Приговор оставили без изменений, - рассказал КП-Новосибирск адвокат сурмамы.

Напомним, что Марию*, новосибирскую сурмаму, приговорили 3,5 годам условно за продажу младенца. Как установило следствие, она заключила договор с красноярским агенством «Дидилия» и выносила ребенка для китайца. Грянул коронавирус, границы закрыли, и иностранные родители не смогли вовремя забрать ребенка. Сурмаме пришлось записать младенца на себя.

Новорожденный так и не попал к китайским родителям. Фирму, нанимавшую сурмам, накрыли спецслужбы.

- Обвинение строится на том, что я якобы продала своего ребенка, он ведь был записан на меня. К тому же я заключила договор не напрямую с биологическими родителями, а через посредника - доктора. Оказалось, что это тоже незаконно. Но они думают, что у меня был преступный умысел. А его нет, я просто не знала обо всех этих нюансах, - рассказывала ранее КП-Новосибирск Мария, сурмама.

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