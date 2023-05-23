В Новосибирске появилась карта объектов благоустройства

В пойме реки Иня появится парк. Фото: правительство НСО

В Новосибирске создали карту объектов благоустройства: туда внесли все объекты, которые планируется привести в порядок в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Карта позволяет новосибирцам увидеть адреса объектов, дизайн-проекты, информацию о ходе работ, а также оценить результаты благоустройства: https://dem. nso. ru/#/map. На карте отображены в том числе парк «Михайловская набережная», Заельцовский парк, Затулинский парк, Монумент Славы и парк «Каменка», благоустроенные в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В этом году новосибирцам предлагают выбрать название для нового парка в пойме реки Ини в Первомайском районе. На территории парка проложат пешеходные дорожки, экотропы, велодорожки, установят детские и спортивные площадки, пункты проката, общественные туалеты, площадки для дрессировки собак, а также смотровые площадки. Проголосовать может любой желающий старше 14 лет. Сделать это можно, пройдя авторизацию по номеру телефона или через сайт «Госуслуги» на платформе «Городская среда». Пройдет голосование до 31 мая.

Работы ведутся в рамках нацпроекта.

Проголосовать можно по QR-коду.

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