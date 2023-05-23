«Ушел из больницы»: в Новосибирске пропал 40-летний мужчина в зелено-синей ветровке

В Новосибирске ищут 40-летнего Александра Соскина. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске ищут 40-летнего Александра Соскина. Мужчина пропал 23 мая в Заельцовском районе города.

— Заявка поступила сегодня, мужчина вышел из медицинского учреждения, где был с родными и пропал. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети. Отрабатываются автономные задачи, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы: рост 176 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза. На момент своего исчезновения мужчина был одет в зелено-синюю ветровку, коричневую кофту, темно-синие джинсы и черные туфли.

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи и находиться в разных районах города.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Александр или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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