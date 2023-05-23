Климатолог Кокорин передумал переносить столицу России в Сибирь из-за потепления. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Климатолог Алексей Кокорин ранее выступал за перенос столицы России в Сибирь в случае потепления климата. По его словам, к концу века глобальная среднегодовая температура увеличится на 4 градуса. И тогда каждые 8-9 лет в десятилетии будут аномально жаркими.

- Для каждого города свои аномальные температуры, - прокомментировал Алексей Кокорин КП-Новосибирск. - Я рассматриваю на примере Москвы. При потеплении средняя температура, которую будут фиксировать на метеостанциях, составит 35 градусов. И держаться она будет 2-3 недели. Представляете, как будет в это время в раскаленных мегаполисах? Еще жарче!Изначально я предлагал перенести столицу в Сибирь, но потом передумал: в Красноярске и Новосибирске лето короткое, но тоже жаркое. Лучше рассмотреть Вологду или Великий Устюг, там засухи почти не бывает - летом постоянно идут дожди.

Алексей Кокорин также указал, что в любом случае температура на Земле будет подниматься. При этом на глобальное потепление естественным образом могут повлиять вулканы: при мощном извержении пепел попадет в стратосферу, что приведет к антипарниковому эффекту и похолоданию.

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