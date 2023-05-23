В Новосибирске общегородской выпускной пройдёт 23 июня

В Новосибирске на Михайловской набережной 23 июня пройдёт общегородской выпускной. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске на Михайловской набережной 23 июня пройдёт общегородской выпускной. Это будет первый общий выпускной для школьников после пандемии коронавируса.

Как рассказала замначальника департамента образования мэрии Новосибирска Елена Кащенко, выпускные будут проходить в школах с 23 июня по 1 июля. Все организационные моменты уже составлены, а графики — согласованы.

Для школьников будут организованы праздничные мероприятия, а за безопасностью будут следить полицейские.

А сегодня, 23 мая, в некоторых школах Новосибирска начались последние звонки.

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