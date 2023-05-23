Пенсионерка из Новосибирска разбила кувалдой лобовое стекло иномарки. Фото: стоп-кадр // "АСТ-54".

Жительница Дзержинского района Новосибирска разбила кувалдой лобовое стекло машины, припаркованной около ее дома. Видео «расправы» опубликовали в паблике «АСТ-54».

- Мужчина оставил свой Renault Koleos рядом с домом №4 на Поселковом переулке. И только зашел в здание неподалеку, как из калитки дома вышла женщина с молотом и разбила лобовое стекло у авто, а потом ретировалась за забор, - написано в посте со слов очевидцев.

На записи видно, как женщина с большим молотком наперевес подошла к машине с разбитым лобовым стеклом. Ударила по нему еще раз - там, где целое - и скрылась во дворе своего дома.

Со слов водителя, вскоре приехали сын пожилой женщины и ее сестра и стали скандалить, обвиняя его в «провокации». В итоге мужчина вызвал полицию: участковый составил протокол. После небольших разбирательств стороны пришли к полюбовному решению конфликта: отдали водителю 10 тысяч рублей и пообещали в течение месяца перечислить еще 7 700.

В ГУ МВД по Новосибирской области информацию об инциденте пока не прокомментировали.

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