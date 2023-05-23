Житель Новосибирской области продал квартиру, чтобы выплатить алименты на сына. Фото: Иван МАКЕЕВ

432 тысячи рублей задолжал 59-летний житель города Чулыма на воспитание своего сына. Взыскивать их пришлось судебным приставам.

- В отделении судебных приставов по Чулымскому району на исполнении находилось производство о взыскании алиментов с жителя Чулыма, - рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области. - Суд присудил отцу 93,183% величины прожиточного минимума, установленного в Хакасии.

Ранее мужчина уже выплачивал бывшей жене деньги на воспитание сына, но меньшими суммами, чем постановил суд. Таким образом у него «накопился» долг в размере 575 тысяч рублей. Чтобы погасить его, он устраивался на официальную работу, правда, долго там не задерживался.

За неисполнение родительских обязанностей судебный пристав неоднократно привлекала мужчину к административной ответственности. В том числе ему запретили выезжать из страны, арестовали банковские счета и наложили ограничение на водительские права. В 2020 году сыну должника исполнилось 18 лет, и судебные приставы закрыли исполнительное производство по алиментам на его содержание, а потом открыли новое: задолженность по алиментам.

Погасить долги удалось только после продажи квартиры родителей, которую мужчина получил по наследству. Объявление о продаже увидели судебные приставы. И как только деньги поступили на банковский счет должника, положенную сумму – 432 тысяч рублей, плюс исполнительный сбор в размере 40 тысяч – удержали и перечислили адресатам.

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