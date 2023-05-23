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НовостиОбщество23 мая 2023 9:03

Житель Новосибирской области продал квартиру, чтобы выплатить алименты на сына

Он задолжал бывшей жене почти полмиллиона рублей
Екатерина Яганова
Житель Новосибирской области продал квартиру, чтобы выплатить алименты на сына.

Житель Новосибирской области продал квартиру, чтобы выплатить алименты на сына.

Фото: Иван МАКЕЕВ

432 тысячи рублей задолжал 59-летний житель города Чулыма на воспитание своего сына. Взыскивать их пришлось судебным приставам.

- В отделении судебных приставов по Чулымскому району на исполнении находилось производство о взыскании алиментов с жителя Чулыма, - рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области. - Суд присудил отцу 93,183% величины прожиточного минимума, установленного в Хакасии.

Ранее мужчина уже выплачивал бывшей жене деньги на воспитание сына, но меньшими суммами, чем постановил суд. Таким образом у него «накопился» долг в размере 575 тысяч рублей. Чтобы погасить его, он устраивался на официальную работу, правда, долго там не задерживался.

За неисполнение родительских обязанностей судебный пристав неоднократно привлекала мужчину к административной ответственности. В том числе ему запретили выезжать из страны, арестовали банковские счета и наложили ограничение на водительские права. В 2020 году сыну должника исполнилось 18 лет, и судебные приставы закрыли исполнительное производство по алиментам на его содержание, а потом открыли новое: задолженность по алиментам.

Погасить долги удалось только после продажи квартиры родителей, которую мужчина получил по наследству. Объявление о продаже увидели судебные приставы. И как только деньги поступили на банковский счет должника, положенную сумму – 432 тысяч рублей, плюс исполнительный сбор в размере 40 тысяч – удержали и перечислили адресатам.

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