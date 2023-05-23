Вел себя неадекватно: в Новосибирске спасатели сняли с моста 39-летнего мужчину

Мужчину сняли с моста новосибирские спасатели. Фото: Спасатели МАСС
Мужчину сняли с моста новосибирские спасатели. Об этом сообщили в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы города в социальной сети «ВКонтакте».
Сибиряк вел себя неадекватно. Его заметили в Октябрьском районе в понедельник, 22 мая.
На место прибыли спасатели. Они оказали помощь 39-летнему мужчине.
− Мужчина 1984 года рождения передан сотрудникам отдела полиции и бригаде врачей скорой помощи, − сообщили в МАСС.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер