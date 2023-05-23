Вел себя неадекватно: в Новосибирске спасатели сняли с моста 39-летнего мужчину

Мужчину сняли с моста новосибирские спасатели. Фото: Спасатели МАСС

Мужчину сняли с моста новосибирские спасатели. Об этом сообщили в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы города в социальной сети «ВКонтакте».

Сибиряк вел себя неадекватно. Его заметили в Октябрьском районе в понедельник, 22 мая.

На место прибыли спасатели. Они оказали помощь 39-летнему мужчине.

− Мужчина 1984 года рождения передан сотрудникам отдела полиции и бригаде врачей скорой помощи, − сообщили в МАСС.

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