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НовостиОбщество24 мая 2023 0:00

В Новосибирске лето: 24 мая в Новосибирске будет 22-градусная жара

24 мая в Новосибирске потеплеет до +22 градусов
Надежда РЫЖКИНА
В Новосибирске стит летняя погода.

В Новосибирске стит летняя погода.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Столицу Сибири уже несколько радует теплая, вполне летняя погода. В ночь на 24 мая будет тепло, около +9…+11 градусов. А днем температура поднимется до +20…+22.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Северный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью температура опустится до +1, +6, в отдельных районах до +12, а в низинах ожидаются, наоборот, заморозки до -1. Днем воздух прогреется до +19…+24 градусов.

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