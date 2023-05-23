В Новосибирске толпа мужчин избила прохожего у остановки «Гостиница «Северная»

Полиция начала проверку. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске вечером в воскресенье, 21 мая, на остановке «Гостиница "Северная"» несколько мужчин избили прохожего. В произошедшем разбирается полиция.

- На данный момент сообщений из медицинских учреждений, а также заявлений в отдел полиции по данному факту не поступало, - пояснили КП-Новосибирск в областном МВД.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личности участников драки. По данному факту проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber