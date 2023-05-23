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НовостиОбщество23 мая 2023 8:01

В Новосибирске толпа мужчин избила прохожего у остановки «Гостиница «Северная»

В произошедшем разбирается полиция
Галина СИМОНОВА
Полиция начала проверку.

Полиция начала проверку.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске вечером в воскресенье, 21 мая, на остановке «Гостиница "Северная"» несколько мужчин избили прохожего. В произошедшем разбирается полиция.

- На данный момент сообщений из медицинских учреждений, а также заявлений в отдел полиции по данному факту не поступало, - пояснили КП-Новосибирск в областном МВД.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личности участников драки. По данному факту проводится проверка.

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