В Новосибирске толпа мужчин избила прохожего у остановки «Гостиница «Северная»

Полиция начала проверку.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Новосибирске вечером в воскресенье, 21 мая, на остановке «Гостиница "Северная"» несколько мужчин избили прохожего. В произошедшем разбирается полиция.
- На данный момент сообщений из медицинских учреждений, а также заявлений в отдел полиции по данному факту не поступало, - пояснили КП-Новосибирск в областном МВД.
Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личности участников драки. По данному факту проводится проверка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер