Улицы Народную и Ипподромскую в Новосибирске отремонтируют в 2023 году

В Новосибирске до конца 2023 года планируют полностью отремонтировать улицу Народную.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске до конца 2023 года планируют полностью отремонтировать улицу Народную. Также дорожники завершат ремонт Ипподромской.
Ход работ проверил мэр города Анатолий Локоть.
− В этом году улица Ипподромская будет приведена в нормативное состояние на всем протяжении, включая выход на четвертый мост. Важно закончить эти работы в текущем году одновременно с завершением строительства четвертого моста, − отметил градоначальник.
Глава Новосибирска добавил, что улица Народная – это альтернатива улицы Богдана Хмельницкого, по ней проезжает большой поток машин. Протяженность участка от улицы Танковой до улицы Новая Заря составляет три километра.
На объектах активно работают дорожные и коммунальные службы. Качество работ проверит независимый контроль.
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