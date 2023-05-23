Улицы Народную и Ипподромскую в Новосибирске отремонтируют в 2023 году

В Новосибирске до конца 2023 года планируют полностью отремонтировать улицу Народную. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске до конца 2023 года планируют полностью отремонтировать улицу Народную. Также дорожники завершат ремонт Ипподромской.

Ход работ проверил мэр города Анатолий Локоть.

− В этом году улица Ипподромская будет приведена в нормативное состояние на всем протяжении, включая выход на четвертый мост. Важно закончить эти работы в текущем году одновременно с завершением строительства четвертого моста, − отметил градоначальник.

Глава Новосибирска добавил, что улица Народная – это альтернатива улицы Богдана Хмельницкого, по ней проезжает большой поток машин. Протяженность участка от улицы Танковой до улицы Новая Заря составляет три километра.

На объектах активно работают дорожные и коммунальные службы. Качество работ проверит независимый контроль.

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