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НовостиПроисшествия23 мая 2023 7:48

Мертвую женщину нашли в запертой квартире на улице Полевой в Новосибирске

Пенсионерка не отзывалась на звонки соседей
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Мертвую женщину нашли в запертой квартире на улице Полевой в Новосибирске.

Мертвую женщину нашли в запертой квартире на улице Полевой в Новосибирске.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске житель дома на улице Полевой в Советском районе города вызвали спасателей. Они не могли дозвониться и достучаться до пожилой соседки. Самые худшие опасения подтвердились.

– Вызов поступил 22 мая около полудня. Специалисты вскрыли дверь. В квартире нашли женщину 1938 года рождения без признаков жизни, – говорится в сводке МАСС.

Тело пенсионерки передали полицейским. Что стало причиной смерти, установит судмедэкспертиза.

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