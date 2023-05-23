Мертвую женщину нашли в запертой квартире на улице Полевой в Новосибирске.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске житель дома на улице Полевой в Советском районе города вызвали спасателей. Они не могли дозвониться и достучаться до пожилой соседки. Самые худшие опасения подтвердились.
– Вызов поступил 22 мая около полудня. Специалисты вскрыли дверь. В квартире нашли женщину 1938 года рождения без признаков жизни, – говорится в сводке МАСС.
Тело пенсионерки передали полицейским. Что стало причиной смерти, установит судмедэкспертиза.
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