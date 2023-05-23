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НовостиОбщество23 мая 2023 7:43

Новосибирские гэбээровцы обеспечивали безопасность на семейном празднике в Заельцовском парке

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ обеспечили безопасность большого семейного праздника «Пикник Фест 2023»
Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

В воскресенье, 21 мая, в г. Новосибирске на центральной площади парка культуры и отдыха «Заельцовский» по инициативе «Сиб.фм group» состоялся городской праздник вкусной еды «Пикник Фест».

Интерактивную площадку с музыкальными выступлениями, спортивными активностями и вкусными угощениями в течение дня посетило более пятнадцати тысяч новосибирцев и гостей нашего города всех возрастов.

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Пока гости развлекались и угощались вкусняшками их безопасность надежно и профессионально обеспечивала ГВАРДИЯ.