Новосибирские гэбээровцы обеспечивали безопасность на семейном празднике в Заельцовском парке

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

В воскресенье, 21 мая, в г. Новосибирске на центральной площади парка культуры и отдыха «Заельцовский» по инициативе «Сиб.фм group» состоялся городской праздник вкусной еды «Пикник Фест».

Интерактивную площадку с музыкальными выступлениями, спортивными активностями и вкусными угощениями в течение дня посетило более пятнадцати тысяч новосибирцев и гостей нашего города всех возрастов.

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Пока гости развлекались и угощались вкусняшками их безопасность надежно и профессионально обеспечивала ГВАРДИЯ.