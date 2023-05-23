Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 мая 2023 7:23

Новосибирский центр «Вектор» купит систему распознавания лиц за 62 миллиона рублей

Смонтировать оборудование необходимо до 20 декабря 2023 года
Анастасия ХРОМЫХ
Центр «Вектор» приобретет систему распознавания лиц за 62 миллиона рублей.

Центр «Вектор» приобретет систему распознавания лиц за 62 миллиона рублей.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирский научный центр «Вектор» приобретет систему распознавания лиц за 62 миллиона рублей. Информация размещена на портале госзакупок.

Речь идет о бесконтактной системе биометрической идентификации. Как указано в документах, она нужна, чтобы повысить уровень безопасности объекта, а также чтобы исключить возможность несанкционированного прохода на территорию корпусов по чужому или поддельному пропуску.

− Система должна функционировать круглосуточно и обеспечивать хранение журналов событий и всей информации на сервере идентификации, − говорится в техзадании.

Смонтировать оборудование необходимо до 20 декабря 2023 года.

Подрядчика уже определили. Аукцион выиграла компания из Калуги «Алгонт».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber