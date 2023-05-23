Новосибирский центр «Вектор» купит систему распознавания лиц за 62 миллиона рублей

Центр «Вектор» приобретет систему распознавания лиц за 62 миллиона рублей. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирский научный центр «Вектор» приобретет систему распознавания лиц за 62 миллиона рублей. Информация размещена на портале госзакупок.

Речь идет о бесконтактной системе биометрической идентификации. Как указано в документах, она нужна, чтобы повысить уровень безопасности объекта, а также чтобы исключить возможность несанкционированного прохода на территорию корпусов по чужому или поддельному пропуску.

− Система должна функционировать круглосуточно и обеспечивать хранение журналов событий и всей информации на сервере идентификации, − говорится в техзадании.

Смонтировать оборудование необходимо до 20 декабря 2023 года.

Подрядчика уже определили. Аукцион выиграла компания из Калуги «Алгонт».

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