«Оторвала погон и ударила в грудь»: в Новосибирской области осудили женщину за нападение на полицейского

Пьяная женщина напала на полицейского.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
В Новосибирской области осудили женщину за нападение на полицейского. Дело рассматривали в Искитимском районном суде.
Как следует из приговора, пьяная женщина рано утром кричала на улице матом. Полицейские попросили ее прекратить нарушать общественный порядок.
- Женщина была недовольна просьбой, ругалась матом, хваталась за форму полицейского и оторвала на ней погон. Также ударила правоохранителя около пяти раз кулаком в грудь, - написано на сайте суда.
Было возбуждено уголовное дело по статье применение насилия в отношении представителя власти.
Женщине дали один год условного срока.
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