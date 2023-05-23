«Оторвала погон и ударила в грудь»: в Новосибирской области осудили женщину за нападение на полицейского

Пьяная женщина напала на полицейского. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирской области осудили женщину за нападение на полицейского. Дело рассматривали в Искитимском районном суде.

Как следует из приговора, пьяная женщина рано утром кричала на улице матом. Полицейские попросили ее прекратить нарушать общественный порядок.

- Женщина была недовольна просьбой, ругалась матом, хваталась за форму полицейского и оторвала на ней погон. Также ударила правоохранителя около пяти раз кулаком в грудь, - написано на сайте суда.

Было возбуждено уголовное дело по статье применение насилия в отношении представителя власти.

Женщине дали один год условного срока.

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