«Думали хондроз, оказалось – пневмония»: в Новосибирске вдова судится с медиками из-за смерти мужа

Мужчина скончался от пневмонии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске вдова судится с фельдшером «скорой», поликлиникой и больницей после смерти мужа от пневмонии. Трагедия случилась весной 2022 года в больнице Ленинского района.

В начале марта прошлого года 58-летний мужчина заболел: поднялась температура до 38,5 градусов, начались боли в груди и затрудненное дыхание. Жена вызвала «скорую», фельдшер стал подозревать хондроз и направил в поликлинику. По решению врача две недели мужчина провел на больничном.

11 апреля у мужчины снова поднялась температура до 39,9 градусов, врачи «скорой» опровергли хондроз и заметили признаки пневмонии. Сатурация легких составляла уже 75%, мужчину госпитализировали.

- Истец сообщила, что со слов мужа, его положили в палату реанимации, но не под ИВЛ – дали кислородную маску. Через два дня его выписали в обычную палату в стабильно тяжелом состоянии. После ухудшения вновь вернули в реанимацию. 30 апреля муж умер от отека легких на фоне пневмонии, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Олеся Аленина.

Проверка выявила нарушение сроков ожидания «скорой», условий и качества медицинской помощи в больнице. Вдова подала иск к станции «скорой помощи», поликлинике и больнице и требует компенсацию морального вреда в 3 млн рублей.

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