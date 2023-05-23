Не желала терпеть оскорблений: в Новосибирске униженная жена искромсала ножом супруга

В Новосибирске 46-летняя женщина зарезала мужа из-за оскорблений. Фото: СК РФ по НСО.

В Заельцовском районе Новосибирска задержали 46-летнюю женщину. Ее подоозревают в убийстве мужа. На сибирячку возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

– Следствие установило, что вечером 21 мая в своей квартире в Заельцовском районе поссорились супруги. Оба были пьяны. Мужчина стал высказывать претензии женщине на бытовой почве, при этом оскорбляя ее. Не желая терпеть оскорблений, подозреваемая взяла нож и не менее двух раз ударила мужа в жизненно-важные органы. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия, – говорится в сообщении СК РФ по Новосибирской области.

Сотрудники Следкома осмотрели место происшествия, изъяли нож, допросили свидетелей. Для установления причины смерти мужчины назначили судмедэкспертизу.

Подозреваемую планируют заключить под стражу.

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