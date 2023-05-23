В Новосибирске возбудили уголовное дело на компьютерного мастера, обманывавшего пенсионеров. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске на компьютерного мастера возбудили уголовное дело. Ему вменяют часть 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области. Ранее в ведомство обратилась одна из пострадавших от услуг ремонтника.

– Проверка установила, что житель распространял по почтовым ящикам жителей Новосибирской области объявления. Он оказывал услуги по ремонту компьютерной техники. При этом использовал неосведомленность граждан, а также их преклонный возраст. Сообщал пенсионерам значительно завышенную стоимость своих услуг, – говорится в сообщении прокуратуры.

Ущерб от действий мастера составил более 100 тысяч рублей.

Правоохранители сейчас устанавливают остальных пострадавших от действий злоумышленника.

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