В Кузбассе полицейские устроили погоню за нетрезвым новосибирцем на «Пежо»

В Кемеровской области нетрезвый новосибирец на «Пежо» пытался скрыться от сотрудников полиции. Фото: стоп-кадр из видео https://42.мвд.рф/

В Кемеровской области нетрезвый новосибирец на «Пежо» пытался скрыться от сотрудников полиции. За нарушителем устроили настоящую погоню в городе Юрга.

Сотрудники Госавтоинспекции заметили микроавтобус Peugeot Boxer. Полицейские потребовали у водителя остановиться, однако он продолжил движение.

− Уходя от погони, он не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение, пробил колесо, но продолжил движение, − рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В итоге к кемеровским сотрудникам Госавтоинспекции присоединились коллеги из Новосибирской области. Нарушителя остановили на 121 километре автодороги «Новосибирск – Иркутск».

За рулем сидел 37-летний житель Новосибирской области. Было похоже, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Однако проходить освидетельствование на состояние опьянения он не захотел.

Нарушителя доставили в отдел полиции, а его машину поместили на спецстоянку. В отношении новосибирца составили три протокола: по части второй статьи 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»), части первой статьи 12.1 КоАП РФ («Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке»), части второй статьи 12.25 КоАП РФ («Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства»).

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