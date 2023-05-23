Фестиваль «Добрая волна» прошел в Новосибирске в третий раз

Праздничный концерт подарил гостям и участникам бурю эмоций и ярких впечатлений. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

21 мая в концертном зале Новосибирского государственного аграрного университета прошел праздничный концерт, были объявлены победители регионального отборочного тура Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна».

Следующий этап фестиваля состоится в июне в Севастополе. Победители региональных отборочных туров в сентябре встретятся в Казани, где будут участвовать в финальном отборочном туре, а также получат возможность выступить на гала-концерте на одной сцене со звездами.

На отборочный этап фестиваля приехали участники не только из Новосибирска и области, но и из соседних регионов. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Все участники фестиваля «Добрая волна» - это дети и подростки, которые находятся в непростой жизненной ситуации, дети с ограниченными физическими возможностями, сироты, дети из семей беженцев, из многодетных семей. На отборочный этап фестиваля они приехали не только из Новосибирска и области, но и из соседних регионов.

- Мы с членами жюри увидели за отборочный день 20 мая и сегодняшний концерт больше 140 творческих номеров. Каждый юный артист, музыкант - это талант. Каждый достоин первого места, потому что работа была проделана огромная. Некоторые номера трогали до слез. Именно в этот момент понимаешь, что для таланта нет ни материальных, ни физических преград, - поделился эмоциями один из членов жюри, музыкант, магистр Йельского университета по специальности «фортепианное исполнительство», лауреат международных конкурсов и фестивалей Антон Смирнов.

По слова Антона Смирнова, некоторые номера трогали до слез. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

В Новосибирске конкурс проводится АНО «Академия популярной музыки», Академией Игоря Крутого при поддержке департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска, а также Президентского фонда культурных инициатив.

В региональном отборочном туре фестиваля, который прошел в нашем городе 20 мая, приняли участие воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, департамента по социальной политике. К примеру, второе место в номинации «Хореография» заняла группа «Жемчужина», второе место в номинации «Вокал» - Андрей Свистенко. Оба призера - воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Жемчужина».

- Для нас это очень значимое мероприятие, мы к нему трепетно относимся. Творческие номера, которые сегодня увидели на концерте, - это уже победа для каждого из участников. У ребят есть мечта - выйти на сцену, выступить и услышать громкие аплодисменты. Она сбылась! И пускай фестиваль станет для вас хорошим стартом и вы продолжите свой творческий путь, - обратилась к участникам и гостям заместитель начальника управления по демографической политике департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Михайлова.

Ольга Михайлова: «Творческие номера, которые вы сегодня увидели на концерте, - это уже победа для каждого из участников». Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»