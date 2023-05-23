Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 мая 2023 4:44

Новосибирцы пожаловались на сбой в работе веб-версий WhatsApp и Telegram 23 мая

Мессенджеры выдавали ошибку
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске произошел массовый сбой в работе веб-версий WhatsApp и Telegram.

В Новосибирске произошел массовый сбой в работе веб-версий WhatsApp и Telegram.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник, 23 мая, произошел массовый сбой в работе веб-версий WhatsApp и Telegram. Об этом КП-Новосибирск сообщили читатели.

− Мы с коллегами пытались открыть «Вотсап Веб» и «Телеграм Веб» на разных рабочих компьютерах, но ничего не выходило, − рассказала КП-Новосибирск местная жительница Анна.

Еще одна читательница отметила, что мессенджеры выдавали ошибку при попытке открыть их через ноутбук.

С чем связан массовый сбой – неизвестно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber