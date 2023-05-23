Новосибирцы пожаловались на сбой в работе веб-версий WhatsApp и Telegram 23 мая

В Новосибирске произошел массовый сбой в работе веб-версий WhatsApp и Telegram.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Во вторник, 23 мая, произошел массовый сбой в работе веб-версий WhatsApp и Telegram. Об этом КП-Новосибирск сообщили читатели.
− Мы с коллегами пытались открыть «Вотсап Веб» и «Телеграм Веб» на разных рабочих компьютерах, но ничего не выходило, − рассказала КП-Новосибирск местная жительница Анна.
Еще одна читательница отметила, что мессенджеры выдавали ошибку при попытке открыть их через ноутбук.
С чем связан массовый сбой – неизвестно.
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