Сотрудников Муниципальной аптечной сети поздравили с профессиональным праздником

Профессиональный праздник сотрудники фармацевтической сферы отметили в Новосибирской филармонии. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Это праздник относительно новый, рассказывают сотрудники Муниципальной аптечной сети: работников фармацевтической сферы чествуют второй год подряд.

Муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть» - крупнейшая в Новосибирске аптечная сеть, работает уже 17 лет и входит в структуру департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Со столь значимым и важным праздником сотрудников аптечной сети поздравил заместитель мэра Новосибирска Валерий Шварцкопп. Он обратил внимание, что первым делом, когда люди заболевают, они обращаются не к врачу, а идут за советом к фармацевту.

Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева поздравила фармацевтов и отметила, что это профессиональный праздник людей с открытыми душой и сердцем. Эта профессия всегда востребована и необходима, так как фармацевт действует единым фронтом с медицинскими работниками, возвращая здоровье людей. От чуткости каждого сотрудника зависит то, как будет чувствовать себя человек.

По словам Ольги Незамаевой, это профессиональный праздник людей с открытыми душой и сердцем. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

С профессиональным праздником коллег поздравил и директор Новосибирской аптечной сети Дмитрий Гришунин. Он отметил необходимость восстановления производственных аптек, которые вносят значительный вклад в обеспечение всеми необходимыми лекарственными средствами жителей Новосибирска и не только.

- С 2020 года наша страна сталкивается с новыми вызовами, это и пандемия коронавируса, и специальная военная операция, и санкционная политика в отношении нашей страны, - говорит Дмитрий Гришунин. - Все эти испытания подталкивают нас, сотрудников муниципальных аптек, двигаться вперед, помогать жителям нашего города, обеспечивать лекарственную безопасность Новосибирска и, конечно, помогать нашим героям в зоне проведения СВО.

Гостей ждал яркий концерт. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Татьяна Паничева, заведующая филиалом МП «НАС» - Аптекой № 68, отмечает, что нередко покупатели первым делом хотят просто поговорить, пообщаться. Умение слушать, быть вежливым и при этом оставаться профессионалом - неотъемлемые качества специалиста.

- Люблю свою работу, люблю дарить людям здоровье, - рассказывает Татьяна Паничева. - В наши дни многим не хватает общения, приходят поговорить о жизни, посоветоваться, мы всегда выслушаем, поддержим и поможем в рамках своих компетенций. Наша миссия - дарить добро. В свою очередь и организация заботится о коллективе, это очень важно для всех.

В этот день сотрудников Муниципальной аптечной сети наградили благодарственными письмами, почетными грамотами и подарками.

Сотрудников Муниципальной аптечной сети наградили почетными грамотами и подарками. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»