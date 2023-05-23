Прибился к стаду коров: лосенка из Болотнинского района передали в Новосибирский зоопарк

Длинноногому малышу примерно 10-12 дней от роду. Фото: Минприроды НСО

В Болотнинском районе лосенок прибился к стаду коров местного фермера Николая Солодянкина. Мужчина обнаружил малыша и передал информацию в Министерство природных ресурсов и экологии региона.

Длинноногому малышу примерно 10-12 дней от роду. Фермер ухаживал за лосенком и даже дал ему забавное имя – Шатун.

Так как отпускать на свободу детеныша рано, хозяин стада обратился в Минприроды региона. На место выехали госинспектор отдела охраны животного мира и специалист управления ветеринарии.

Эксперты провели осмотр и выяснили, что животное абсолютно здорово. А еще нуждается в молочном вскармливании. Родителей лосенка найти не удалось.

− Предполагаем, что лосенок проголодался и прибился к стаду коров из-за запаха молока. В таком возрасте он не может быть выпущен в естественную среду обитания, ему необходим должный уход, − отметил госинспектор Минприроды Александр Плотников.

Было принято решение передать животное в Новосибирский зоопарк имени Шило. Малыша привезли туда во вторник, 23 мая. Теперь специалисты будут выкармливать малыша и ждать, пока он окрепнет.

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