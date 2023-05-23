В Новосибирске девушку на sup-бординге течением и ветром унесло на Обском водохранилище. Фото:МАСС.

В Новосибирске в службу спасения обратились очевидцы. Они заявили, что в районе села Ленинское, на Новосибирском водохранилище, ветром и течением от берега унесло троих сапбордистов. Спасатели незамедлительно выехали на место.

– Выяснилось, что одна женщина-спортсмен и мужчина заявитель благополучно выбрались на берег самостоятельно, а вот ещё одну женщину 1991 г.р. унесло далеко от берега. Женщину обнаружили на sup-доске, доставили на катере на берег, передали знакомым. Медицинская помощь ей не потребовалась, – говорится в сообщении МАСС.

Спасатели напомнили, что вода на Обском водохранилище еще холодная. Даже находясь на ее поверхности, можно заработать переохлаждение. Для занятий водным спортом спасатели советуют выбирать более подходящую погоду.

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