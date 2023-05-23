Новосибирский филиал Банка Уралсиб стал партнером «Битвы мозгов»

Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске стал официальным партнером мероприятия.

В турнире приняли 13 команд библиотекарей города Новосибирска и Новосибирской области в возрасте от 18 до 35 лет. В ходе состязания участники турнира ответили на вопросы, относящиеся к профессиональной деятельности, решали ситуационные задачи, находили способы решения актуальных проблем в библиотечной сфере, а также смогли защитить свои проекты. Победителями стали команды, набравшие самое большое количество баллов по итогам трех этапов турнира. Командам-победителям турнира были вручены подарки от Банка Уралсиб.

– Процессы, происходящие сегодня в библиотечном деле, требуют от специалиста развития новых навыков и умений, освоения передовых технологий и внедрения инновационного опыта, – отметила директор Центральной городской библиотеки им. К. Маркса Евгения Тихоненко.

– Банк Уралсиб принимает активное участие в поддержке социально значимых мероприятий. Мы рады возможности оказать поддержку турниру по профессиональному мастерству работников библиотек. Польза таких мероприятий очевидна: они способствуют повышению профессионального уровня работников и развитию компетенций, расширению круга знакомств из числа коллег. Банк Уралсиб готов и дальше развивать сотрудничество с учреждениями культуры Новосибирска и области, – отметила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Новосибирск Наталья Голубева.

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