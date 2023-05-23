Концерт Димы Билана в Кемерове перенесли на неопределенный срок

Артист должен был выступить в ледовом дворце «Кузбасс» 23 июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кемерове перенесли на неопределенный срок концерт певца Димы Билана. Артист должен был выступить в ледовом дворце «Кузбасс» 23 июня.

О том, что мероприятие не состоится, сообщили на официальной странице ледового дворца в социальной сети «ВКонтакте». С чем это связано – неизвестно.

Купленные билеты будут действительны на следующие актуальные даты концерта, сообщает «Сибдепо». Однако информации о том, когда именно состоится выступление исполнителя хита «Молния», пока нет.

Кстати, все желающие могут сдать билеты. Сделать это можно в кассе или через сайт.

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