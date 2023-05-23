В Новосибирске автомобиль Kia Rio опрокинулся на крышу после столкновения с седаном

Ночью 23 мая на перекрестке улиц Кирова и Восход произошло жесткое ДТП.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ночью 23 мая на перекрестке улиц Кирова и Восход произошло жесткое ДТП. Черный седан на скорости врезался в автомобиль Kia Rio, после чего иномарка опрокинулась на крышу.
Как сообщили в группе «АСТ-54», водитель седана решил обогнать поток по встречной полосе. В это время «Киа», ехавшая в нескольких метрах впереди в попутном направлении, стала поворачивать налево в сторону Большевистской. Спустя пару секунд машину протаранило черное авто.
− На месте аварии работала бригада медиков и спасатели, − рассказали очевидцы.
Информации о пострадавших не поступало.
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