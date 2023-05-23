Бастрыкин поручил доложить о заброшенном памятнике героям ВОВ, найденном под Новосибирском

Бастрыкин поручил доложить о заброшенном памятнике героям Великой Отечественной войны, найденном под Новосибирском. Фото: Алексей Кудинов.
Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался заброшенным памятником героям ВОВ. Ранее КП-Новосибирск писала, что нашел его тележурналист Алексей Кудинов.
– Следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области по данному факту организовано проведение процессуальной проверки, – сообщает Следственный комитет РФ.
Бастрыкин поручил представить ему доклад по ситуации.
История с памятником вызвала общественный резонанс. Новосибирцы призвали привести монумент в надлежащий вид, капитально его отремонтировав.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер