Бастрыкин поручил доложить о заброшенном памятнике героям ВОВ, найденном под Новосибирском

Бастрыкин поручил доложить о заброшенном памятнике героям Великой Отечественной войны, найденном под Новосибирском. Фото: Алексей Кудинов.

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался заброшенным памятником героям ВОВ. Ранее КП-Новосибирск писала, что нашел его тележурналист Алексей Кудинов.

– Следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области по данному факту организовано проведение процессуальной проверки, – сообщает Следственный комитет РФ.

Бастрыкин поручил представить ему доклад по ситуации.

История с памятником вызвала общественный резонанс. Новосибирцы призвали привести монумент в надлежащий вид, капитально его отремонтировав.

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