Изъяли почти 20 килограммов «синтетики»: в Новосибирской области задержали оптового наркокурьера

Под Новосибирском задержали межрегионального оптового наркокурьера. Фото: ГУ МВД России по НСО

Под Новосибирском задержали межрегионального оптового наркокурьера. У него изъяли почти 20 килограммов «синтетики».

Ранее судимый 31-летний житель Красноярска поставлял наркотики в Новосибирскую, Томскую, Свердловскую области и Красноярский край. Мужчину задержали при силовой поддержке регионального отряда спецназначения «Гром».

− При досмотре его иномарки полицейские обнаружили и изъяли около семи кг запрещенного вещества. Кроме этого, в ходе осмотра квартиры в областном центре по месту временного проживания фигуранта сотрудниками полиции было обнаружено и изъято еще около восьми кг аналогичной «синтетики», − сообщили в ГУ МВД России по НСО.

Также оперативники обнаружили тайник с «синтетикой» около одной из деревень Свердловской области. Общая масса вещества составила около пяти килограммов.

Выяснилось, что злоумышленник перевозил крупные партии наркотических средств, чтобы в дальнейшем сбывать их более мелкими частями бесконтактным способом на территориях различных регионов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью пятой статьи 228.1 УК РФ. Красноярца заключили под стражу, ему уже предъявлено обвинение.

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