Пробки в 6 баллов сковали Новосибирск утром 23 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирск утром 23 мая сковали пробки в 6 баллов. На многих участках ведут ремонтные работы. Это усложняет дорожную обстановку, сообщает «2ГИС».

Пробки на улицах Станционной, Широкой, улицах Котовского, Ватутина и Станиславского. Не проехать по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Титова и Троллейной. Затруднено движение по Немировича-Данченко и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу затруднено движение по Большевистской, Никитина и Кирова. На улицах Бориса Богаткова и Восход тоже заторы.

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