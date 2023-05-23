Пробки в 6 баллов сковали Новосибирск утром 23 мая.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирск утром 23 мая сковали пробки в 6 баллов. На многих участках ведут ремонтные работы. Это усложняет дорожную обстановку, сообщает «2ГИС».
Пробки на улицах Станционной, Широкой, улицах Котовского, Ватутина и Станиславского. Не проехать по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Титова и Троллейной. Затруднено движение по Немировича-Данченко и по Октябрьскому мосту.
На правом берегу затруднено движение по Большевистской, Никитина и Кирова. На улицах Бориса Богаткова и Восход тоже заторы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер