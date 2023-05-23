Военнослужащий Юрий Шумаев из Новосибирской области погиб в зоне спецоперации

В Новосибирской области простятся с военнослужащим Юрием Шумаевым. Фото: администрация Купинского района

В Новосибирской области простятся с военнослужащим Юрием Шумаевым – он погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщили в администрации Купинского района.

Юрию было 50 лет. У него остались жена и двое детей.

− 13 мая 2023 г. Юрий погиб в зоне СВО (Горловка), выполняя специальные боевые задачи. Он пожертвовал собой ради спасения других жизней. Он не мог поступить иначе, − говорится в группе администрации «ВКонтакте».

Сибиряк родился 6 января 1973 года в селе Озерянка Карасукского района НСО. Детство провел в деревне Рождественка Купинского района. Там Юрий окончил семь классов, после чего семья перебралась в деревню Новоселье Купинского района.

Юрий успел попробовать себя в разных видах деятельности. Так, он работал в колхозе имени Кирова, служил в рядах ВС РФ, участвовал в боевых действиях на территории Северной Осетии и Ингушетии, служил в УВД Новосибирской области, работал в Новосельской СОШ.

В августе 2022 года новосибирец стал участником спецоперации. Приказом Минобороны № 83 от 30.01.2023 г. был награжден медалью участника СВО.

Церемония прощания с Юрием Шумаевым состоится 23 мая с 12:30 до 13:00 в кинотеатре «Сибирь» города Купино.

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