Депутаты новосибирского Заксобрания отправили гуманитарный груз в зону СВО

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области отправили очередной груз в зону проведения специальной военной операции. Фото: Заксобрание НСО

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области отправили очередной груз в зону проведения специальной военной операции. Деньги покупку автомобилей для транспортировки в зону СВО выделили депутаты регионального парламента Виктор Кушнир и Дмитрий Козловский, депутаты Совета депутатов города Новосибирска Кирилл Покровский и Денис Чаховский, а также жители региона. В формировании новой партии груза участвовали активисты Совета матерей, жители Северного, Маслянинского, Болотнинского, Тогучинского, Куйбышевского районов области.

Кроме автотранспорта в зону проведения СВО отправили медикаменты, предметы личной гигиены, нижнее белье и другие вещи, мед, сладости, продукты длительного хранения, консервы, блиндажные свечи и налобные фонари, походную посуду, гвозди.

По поручению Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрея Шимкива все депутаты регионального парламента активно участвуют в формировании гуманитарных грузов для отправки в зону СВО. Фуры с посылками для бойцов при содействии депутатов уходят из региона каждые две недели. Поддержка будет оказываться до тех пор, пока в этом будет необходимость.

— Везем то, что наиболее дефицитное. Перевозка дорогая, поэтому выбираем то, что востребовано и необходимо. Это печи, газ и все остальное, — перечислил Виктор Кушнир. — В этой работе активно участвуют пенсионеры, обычные жители.

Депутаты регионального парламента с первого дня проведения спецоперации оказывают всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В помощь бойцам передают спецсредства, квадрокоптеры, беспилотники, средства связи, тепловизоры и экипировку.

Депутат Заксобрания Дмитрий Козловский отметил, что в регионе также оказывают помощь в реабилитации воинов. С 1 марта 2023 года по инициативе Губернатора Андрея Травникова введен региональный «Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО».

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