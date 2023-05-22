В Новосибирске вспыхнул и дотла сгорел квадроцикл

Пострадал и магазин поблизости. Фото: предоставлено читателем.

Вечером 22 мая новосибирцы сняли на видео горящий квадроцикл у СНТ «Транспортник». Он полностью уничтожен огнем. По словам очевидцев, пострадал и стоящий рядом магазин.

— Я проходил мимо и увидел пожар. Оказалось, что у квадроцикла замкнула проводка — он начал искрить и загорелся. Частая проблема на таких китайских квадроциклах, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.

По словам парня, пожарные прибыли через 20 минут и потушили все пламя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber