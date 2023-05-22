В поселке Краснообске под Новосибирском отключили горячую воду до 5 июня

Горячую воду в поселке могут отключить на целый месяц.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
С 22 мая у жителей поселка Краснообское Новосибирской области отключили горячую воду. Это нужно, чтобы отремонтировать тепломагистрали.
— Подачу горячей воды на территории всего Краснообска приостановят с 22 мая по 5 июня, — сообщили в администрации поселка со ссылкой на АО «Энергетик».
При этом на сайте компании сроки отключения совсем другие: с 22 мая по 19 июня. В информации, опубликованной на сайте еще 24 апреля, говорится, что продление сроков отключения – мера вынужденная.
Капитального ремонта требует котел ПТВМ-100, около 400 метров магистральных тепловых сетей, тепловые камеры, сетевые и понизительные насосы.
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